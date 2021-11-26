Лопес назвал условие, при котором согласится на реванш с Ломаченко

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO 24-летний американский боксёр Теофимо Лопес рассказал, в каком случае согласится провести бой-реванш с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в лёгкой весовой категории, украинцем Василием Ломаченко.
«Если бой с Ломаченко когда-нибудь и состоится, то он должен будет подняться в первый полусредний вес. Пусть поднимется, если хочет этого боя. Когда я дрался с Ломаченко в прошлый раз, то сделал вес, но чувствовал себя слишком лёгким. Я чувствовал, что он был тяжелее. Моё тело говорит, что в первом полусреднем мне комфортнее. Мне пришлось многим пожертвовать, но я благодарен за всё. Единственный способ увидеть матч-реванш, это его переход в этот вес», — приводит слова Лопеса Complex.
Лопес победил Ломаченко единогласным решением судей в октябре 2020 года.
- 26 ноября 2021
-
10:19
-
09:51
-
09:23
-
00:00
- 25 ноября 2021
-
23:34
-
22:32
-
22:17
-
21:34
-
20:55
-
20:01
-
19:21
-
18:27
-
18:03
-
17:14
-
17:02
-
15:36
-
14:52
-
14:15
-
13:32
-
13:10
-
12:37
-
12:28
-
12:16
-
11:41
-
10:36
-
10:28
-
10:28
-
09:45
-
09:37
-
08:57
-
00:30
-
00:08
- 24 ноября 2021
-
23:17
-
22:23
-
21:46