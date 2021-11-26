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Лопес назвал условие, при котором согласится на реванш с Ломаченко

Лопес назвал условие, при котором согласится на реванш с Ломаченко
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Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO 24-летний американский боксёр Теофимо Лопес рассказал, в каком случае согласится провести бой-реванш с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в лёгкой весовой категории, украинцем Василием Ломаченко.

«Если бой с Ломаченко когда-нибудь и состоится, то он должен будет подняться в первый полусредний вес. Пусть поднимется, если хочет этого боя. Когда я дрался с Ломаченко в прошлый раз, то сделал вес, но чувствовал себя слишком лёгким. Я чувствовал, что он был тяжелее. Моё тело говорит, что в первом полусреднем мне комфортнее. Мне пришлось многим пожертвовать, но я благодарен за всё. Единственный способ увидеть матч-реванш, это его переход в этот вес», — приводит слова Лопеса Complex.

Лопес победил Ломаченко единогласным решением судей в октябре 2020 года.

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