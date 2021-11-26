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Лиана Джоджуа: меня не любят, потому что не знают, если б меня знали, то ненавидели

Лиана Джоджуа: меня не любят, потому что не знают, если б меня знали, то ненавидели
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Грузинский боец смешанных единоборств Лиана Джоджуа разместила новый пост на своей странице в «Инстаграме», где сыронизировала над своим характером.

«Меня не любят, потому что меня не знают, если б меня знали, меня бы ненавидели», — написала Джоджуа.

Фотографию можно посмотреть на старанице Лианы Джоджуа в «Инстаграме».

В середине ноября стало известно, что грузинская спортсменка уволена из UFC. Последний бой в американском промоушене Лиана провела с представительницей США Кортни Кейси. Соперницы встречались на турнире UFC Вегас 42, который состоялся в ночь с 13 на 14 ноября мск. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу американке. Это поражение стало для Джоджуа вторым подряд. В октябре 2020-го она проиграла Миранде Маверик США).

Лику можно победить, но не сломить. Джоджуа сражалась до конца Лику можно победить, но не сломить. Джоджуа сражалась до конца
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