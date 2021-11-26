Лиана Джоджуа: меня не любят, потому что не знают, если б меня знали, то ненавидели

Грузинский боец смешанных единоборств Лиана Джоджуа разместила новый пост на своей странице в «Инстаграме», где сыронизировала над своим характером.
«Меня не любят, потому что меня не знают, если б меня знали, меня бы ненавидели», — написала Джоджуа.
Фотографию можно посмотреть на старанице Лианы Джоджуа в «Инстаграме».
В середине ноября стало известно, что грузинская спортсменка уволена из UFC. Последний бой в американском промоушене Лиана провела с представительницей США Кортни Кейси. Соперницы встречались на турнире UFC Вегас 42, который состоялся в ночь с 13 на 14 ноября мск. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу американке. Это поражение стало для Джоджуа вторым подряд. В октябре 2020-го она проиграла Миранде Маверик США).
- 26 ноября 2021
-
10:19
-
09:51
-
09:23
-
00:00
- 25 ноября 2021
-
23:34
-
22:32
-
22:17
-
21:34
-
20:55
-
20:01
-
19:21
-
18:27
-
18:03
-
17:14
-
17:02
-
15:36
-
14:52
-
14:15
-
13:32
-
13:10
-
12:37
-
12:28
-
12:16
-
11:41
-
10:36
-
10:28
-
10:28
-
09:45
-
09:37
-
08:57
-
00:30
-
00:08
- 24 ноября 2021
-
23:17
-
22:23
-
21:46