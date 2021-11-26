«Отарик получил по заслугам». Жена Джигурды — о его победе в бою с Кушанашвили
Поделиться
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2002 года Марина Анисина высказалась о победе своего мужа Никиты Джигурды, которую он одержал в поединке с известным телеведущим Отаром Кушанашвили.
«Не сомневалась в победе моего любимого Никитоса-Ведьмака! Отарик получил по заслугам. И это урок для тех, кто безосновательно говорит гадости о Джигурде!» — написала Анисина в своём «инстаграме».
Бой Джигурды и Кушанашвили проходил по правилам бокса в перчатках для ММА. Поединок был завершён уже в первом раунде. Никита за короткий промежуток времени трижды отправил Кушанашвили в нокдаун, а после третьего падения Отара поединок был остановлен. Противостояние продлилось в общей сложности чуть более полутора минут.
Комментарии
- 26 ноября 2021
-
11:38
-
11:14
-
10:19
-
09:51
-
09:23
-
00:00
- 25 ноября 2021
-
23:34
-
22:32
-
22:17
-
21:34
-
20:55
-
20:01
-
19:21
-
18:27
-
18:03
-
17:14
-
17:02
-
15:36
-
14:52
-
14:15
-
13:32
-
13:10
-
12:37
-
12:28
-
12:16
-
11:41
-
10:36
-
10:28
-
10:28
-
09:45
-
09:37
-
08:57
-
00:30
-
00:08
- 24 ноября 2021
-
23:17
Партнерский контент