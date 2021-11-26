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«Отарик получил по заслугам». Жена Джигурды — о его победе в бою с Кушанашвили

«Отарик получил по заслугам». Жена Джигурды — о его победе в бою с Кушанашвили
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2002 года Марина Анисина высказалась о победе своего мужа Никиты Джигурды, которую он одержал в поединке с известным телеведущим Отаром Кушанашвили.

«Не сомневалась в победе моего любимого Никитоса-Ведьмака! Отарик получил по заслугам. И это урок для тех, кто безосновательно говорит гадости о Джигурде!» — написала Анисина в своём «инстаграме».

Бой Джигурды и Кушанашвили проходил по правилам бокса в перчатках для ММА. Поединок был завершён уже в первом раунде. Никита за короткий промежуток времени трижды отправил Кушанашвили в нокдаун, а после третьего падения Отара поединок был остановлен. Противостояние продлилось в общей сложности чуть более полутора минут.

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