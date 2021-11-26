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«Первые два года меня боялись». Олег Тактаров показал архивное фото

«Первые два года меня боялись». Олег Тактаров показал архивное фото
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Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров разместил новый пост в своём «инстаграме», где рассказал, как поступал в киношколу, а также показал архивную фотографию.

«1995. Чудесное время в Северной Калифорнии. Тренируйся, выигрывай и мечтай. В 1996-м я уже сел за парту в академии Playhouse West (школа актёрского мастерства. — Прим. «Чемпионата»). Первые два года меня боялись и тихо смеялись. Следующие два ставили в пример и, видимо, завидовали, когда начал получать роли… С 2004-го это повторилось уже в России», — написал Тактаров.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Олега Тактарова в «Инстаграме».

Ранее Тактаров рассказал об отношении к шведскому бойцу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву.

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