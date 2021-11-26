«Первые два года меня боялись». Олег Тактаров показал архивное фото
Поделиться
Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров разместил новый пост в своём «инстаграме», где рассказал, как поступал в киношколу, а также показал архивную фотографию.
«1995. Чудесное время в Северной Калифорнии. Тренируйся, выигрывай и мечтай. В 1996-м я уже сел за парту в академии Playhouse West (школа актёрского мастерства. — Прим. «Чемпионата»). Первые два года меня боялись и тихо смеялись. Следующие два ставили в пример и, видимо, завидовали, когда начал получать роли… С 2004-го это повторилось уже в России», — написал Тактаров.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Олега Тактарова в «Инстаграме».
Ранее Тактаров рассказал об отношении к шведскому бойцу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву.
Комментарии
- 26 ноября 2021
-
13:15
-
12:24
-
11:38
-
11:14
-
10:19
-
09:51
-
09:23
-
00:00
- 25 ноября 2021
-
23:34
-
22:32
-
22:17
-
21:34
-
20:55
-
20:01
-
19:21
-
18:27
-
18:03
-
17:14
-
17:02
-
15:36
-
14:52
-
14:15
-
13:32
-
13:10
-
12:37
-
12:28
-
12:16
-
11:41
-
10:36
-
10:28
-
10:28
-
09:45
-
09:37
-
08:57
-
00:30
Партнерский контент