«Первые два года меня боялись». Олег Тактаров показал архивное фото

Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров разместил новый пост в своём «инстаграме», где рассказал, как поступал в киношколу, а также показал архивную фотографию.



«1995. Чудесное время в Северной Калифорнии. Тренируйся, выигрывай и мечтай. В 1996-м я уже сел за парту в академии Playhouse West (школа актёрского мастерства. — Прим. «Чемпионата»). Первые два года меня боялись и тихо смеялись. Следующие два ставили в пример и, видимо, завидовали, когда начал получать роли… С 2004-го это повторилось уже в России», — написал Тактаров.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Олега Тактарова в «Инстаграме».

Ранее Тактаров рассказал об отношении к шведскому бойцу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву.