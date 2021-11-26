А. Емельяненко оказался на 11 кг тяжелее Сантоса в преддверии их очного боя

Завтра, 27 ноября, российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко проведёт бой с бразильцем Марсио Сантосом. Соперники встретятся на турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре. Сегодня состоялась официальная процедура взвешивания бойцов.



Вес Емельяненко составил 115 кг. Сантос показал на весах 104 кг. О результатах взвешивания рассказал журналист Игорь Лазорин в своём «инстаграме».



Емельяненко согласился выйти на бой на коротком уведомлении, заменив заболевшего Вячеслава Василевского. Последний поединок Александр провёл с блогером Артёмом Тарасовым. Бой состоялся по правилам бокса в перчатках MMA. Емельяненко победил соперника единогласным решением судей.



В общей сложности на счету Александра 29 побед, восемь поражений и одна ничья.