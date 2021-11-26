Леннокс Льюис рассказал, что является самым важным в достижении успеха в боксе

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Леннокс Льюис разместил новый пост в своём «твиттере», где поделился мыслями о ключе к успеху в боксе.



«Чтобы быть лучшим в боксе, совсем не значит, что нужно быть злее. Гнев сам по себе является отвлекающим фактором. Из-за него возникают ошибки, а мысли отвлекаются. Я никогда не беспокоюсь о гневе, который возникает у противника. Контроль над собой и оппонентом — ключ к успеху на ринге», — написал Льюис.



На счету 56-летнего Леннокса Льюиса 43 победы, два поражения и одна ничья.



Ранее бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, украинец Виталий Кличко вспомнил о своём знаменитом бое с Льюисом, заявив, что выглядел в нём просто ужасно.

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