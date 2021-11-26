Тимур Нагибин рассказал, за счёт чего Александр Емельяненко может победить Сантоса

Боец клуба «Архангел Михаил» Тимур Нагибин (18-6) поделился ожиданиями от поединка Александра Емельяненко и Марсио Сантоса. Бой состоится 27 ноября на турнире в Сыктывкаре.



«Александр давно не дрался с профессиональными бойцами. Думаю, что Сантос его выиграет. Первый раунд может быть ещё более менее конкурентным, но если Александр не попадёт каким-то образом, то Сантос заберёт бой – удушающим или ещё как-то», — рассказал Нагибин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.



Напомним, Емельяненко согласился выйти на бой на коротком уведомлении, заменив заболевшего Вячеслава Василевского. Последний поединок Александр провёл с блогером Артёмом Тарасовым. Бой состоялся по правилам бокса в перчатках MMA. Емельяненко победил соперника единогласным решением судей.