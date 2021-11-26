Руслан Эмилбек Уулу из Киргизии победил Питера Бюста на One Championship Nextgen 3

Представитель Киргизии Руслан Эмилбек Уулу одержал победу в бою с голландцем Питером Бюстом. Поединок прошёл сегодня, 26 ноября, на турнире One Championship Nextgen 3.

Противостояние продлилось все три раунда, по результатам которых Эмилбек Уулу победил единогласным решением судей.

На счету Руслана 13 побед и одно поражение. В активе Питера Бюста 16 побед при 6 поражениях.

В главном событии спортивного мероприятия сразятся филиппинец Лито Адиванг и представитель США Джарред Брукс. В соглавном поединке россиянин Алаверди Рамазанов встретится с тайцем Понгсири.

ONE Championship — сингапурская организация, проводящая бои по смешанным боевым искусствам. Является одной из самых популярных в мире, особенно в странах Азии.