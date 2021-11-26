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«Грядёт война». Гэтжи — о возможном поединке с Махачевым

«Грядёт война». Гэтжи — о возможном поединке с Махачевым
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Американский боец UFC Джастин Гэтжи заявил, что Ислам Махачев будет первым претендентом на титульный бой, как только он станет чемпионом.

«Я встречусь с ним первым, если он получит титульный бой. Я побью Чарльза Оливейру или Дастина Порье и позволю ему претендовать на титул первым. Чёрт возьми, я с нетерепением жду этого. Грядёт война. Он должен хнать одно — грядёт чёртова война. Так что пусть готовится», — приводит слова Джастина Гэтжи BJPenn.

Напомним, Гэтжи в последнем поединке на турнире UFC 268 единогласным решением победил соотечественника Майкла Чендлера, а Ислам Махачев на предшествующем номерном соревновании нокаутировал новозеландца Дэна Хукера.

Ранее бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в довольно резком обращении к Гэтжи подчеркнул, что Махачев, заслуживает шанса провести титульный поединок. Джастин, напротив, заявил, что такой шанс заслуживает именно он. После этого оба отправили несколько сообщений друг другу.

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