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Тайсон Фьюри хочет провести бой с женщиной

Тайсон Фьюри хочет провести бой с женщиной
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри заявил, что хотел бы провести боксёрский поединок против женщины.

«Я хочу межгендерный бой с кем-нибудь высоким и красивым. Может, с Саванной Маршалл. Мне нужен кто-то высокий, чтобы это выглядело красиво в трансляции. Мы с ней оба чемпионы», — цитирует Фьюри The Independent.

Напомним, последний бой Фьюри провёл в ночь на 10 октября 2021 года. Тайсон сразился с американцем Деонтеем Уайлдером. Бойцы сразились за звание чемпиона мира по версии WBC. Поединок завершился в 11-м раунде нокаутом в исполнении Фьюри. Уже в третьем раунде Уайлдер побывал в нокдауне, а в четвёртом, сенсационно, дважды и сам Тайсон. В дальнейшем поединок шёл на встречных курсах, с нарастающим преимуществом британца к концу поединка, который закономерно завершился его победой.

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