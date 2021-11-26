Сехудо назвал топ-5 действующих бойцов UFC. Пётр Ян — на четвёртом месте

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо назвал топ-5 лучших действующих бойцов смешанных единоборств. Сехудо включил в список российского бойца Петра Яна.



«На первое место некого поставить, кроме „Нигерийского кошмара“ Камару Усмана. Он точно первый номер в рейтинге. Второе место я отдам Джону Джонсу.ю Он не первый, потому что давно не дрался, но всё равно величайший.



Третьим я бы поставил Алекса Волкановски. Он смог победить нескольких очень крутых парней в полулёгком весе. Четвёртый номер — уродливое картофельное лицо Петра Яна. У него нет чемпионского пояса, но мы все знаем, что лауреат «Оскара» Алджэмейн Стерлинг сбежал. Пятый – Исраэль Адесанья», — сказал Сехудо в эфире The Triple C & Schmo Show.