«Отправь мне локацию». Гонщик Формулы-1 Мазепин пообщался с Хабибом в «Инстаграме»

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин опубликовал в своём «инстаграме» обращение к Хабибу Нурмагомедову.
«Пример для нас», — написал Никита Мазепин, выложив короткое видео после тренировки.
Хабиб Нурмагомедов ответил в сториз своего «инстаграма».
«Надо проверить тебя», — написал Хабиб.
Реакция Никиты Мазепина не заставила себя долго ждать.
«Просто отправь мне локацию», — написал Никита, сделав отсылку на одну из звестных фраз Хабиба, которой он пользуется в своих соцсетях.
Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера, Абдулманапа Нурмагомедова. После этого президент UFC Дана Уайт неоднократно пытался уговорить Хабиба вернуться, но тот отклонил все предложения.
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