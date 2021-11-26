«Отправь мне локацию». Гонщик Формулы-1 Мазепин пообщался с Хабибом в «Инстаграме»

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин опубликовал в своём «инстаграме» обращение к Хабибу Нурмагомедову.



«Пример для нас», — написал Никита Мазепин, выложив короткое видео после тренировки.



Хабиб Нурмагомедов ответил в сториз своего «инстаграма».



«Надо проверить тебя», — написал Хабиб.



Реакция Никиты Мазепина не заставила себя долго ждать.



«Просто отправь мне локацию», — написал Никита, сделав отсылку на одну из звестных фраз Хабиба, которой он пользуется в своих соцсетях.

Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера, Абдулманапа Нурмагомедова. После этого президент UFC Дана Уайт неоднократно пытался уговорить Хабиба вернуться, но тот отклонил все предложения.