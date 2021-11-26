Лопес и Камбосос прошли официальную процедуру взвешивания
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В Нью-Йорке состоялась официальная процедура взвешивания участников вечера бокса, в главном бою которого встретятся чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в лёгком весе Теофимо Лопес и претендент на титул IBF Джордж Камбосос.
Вес Теофимо Лопеса составил 61,2 кг, Джорджа Камбососа — 60,9 кг.
Поединок Теофимо Лопеса-младшего и Джорджа Камбососа состоится в ночь с 27 на 28 ноября по московскому времени.
Напомним, в предыдущей схватке Лопес победил представителя Украины Василия Ломаченко и отобрал у него сразу три пояса. Камбосос в последнем бою справился с Ли Селби.
Ранее сообщалось, что отец Теофимо устроил большую потасовку на открытой тренировке сына, вступив в конфликт с представителями команды Камбососа.
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