Тренер Порье: с уходом Хабиба у Дастина лучший рекорд в лёгком весе UFC

Майк Браун, тренер легковеса UFC Дастина Порье, поделился ожиданиями от поединка своего подопечного с Чарльзом Оливейрой.



«Это верхушка пищевой цепи, бой за первое место в мире, и мы выходим на него с уверенностью в собственных силах. Дастин уже дрался на этом уровне. С уходом Хабиба Нурмагомедова в отставку у Дастина лучший рекорд в лёгком весе. Он лучший, и он доказывает это снова и снова. Я верю, что он победит.



Оливейра опасен, он может заставить сдаться любого, так что есть некоторые моменты повышенной опасности, в которых нам нужно будет действовать осторожно. У Чарльза большой опыт, оне был во многих ситуациях, как и Дастин. Но, думаю, в послужном списке Порье есть спортсмены более высокого уровня», — приводит слова Брауна MMAJunkie.