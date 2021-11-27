Чимаев ответил на грубые слова Ковингтона в свой адрес

Шведский спортсмен чеченского происхождения Хамзат Чимаев отреагировал на слова известного бойца смешанных единоборств Колби Ковингтона, сказанные им в его адрес.

«Про этого парня много говорят, но у него нет ничего, кроме этих четырёх боёв. Сейчас он ничтожество. Если вы хотите поторопить этого парня, отправить его в больницу, то я могу это сделать. Мои двери открыты для хорошего бизнес-предложения», — говорил ранее Ковингтон.



«Ты просто тот ещё отстой», — ответил Чимаев.

Последний бой Чимаев провёл на турнире UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда.

Ранее о потенциальном поединке с Чимаевым высказался казахский боец UFC Шавкат Рахмонов.