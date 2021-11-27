Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чимаев ответил на грубые слова Ковингтона в свой адрес

Чимаев ответил на грубые слова Ковингтона в свой адрес
Комментарии

Шведский спортсмен чеченского происхождения Хамзат Чимаев отреагировал на слова известного бойца смешанных единоборств Колби Ковингтона, сказанные им в его адрес.

«Про этого парня много говорят, но у него нет ничего, кроме этих четырёх боёв. Сейчас он ничтожество. Если вы хотите поторопить этого парня, отправить его в больницу, то я могу это сделать. Мои двери открыты для хорошего бизнес-предложения», — говорил ранее Ковингтон.

«Ты просто тот ещё отстой», — ответил Чимаев.

Последний бой Чимаев провёл на турнире UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда.

Ранее о потенциальном поединке с Чимаевым высказался казахский боец UFC Шавкат Рахмонов.

Новость по теме
Шавкат Рахмонов высказался о возможном поединке с Хамзатом Чимаевым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021