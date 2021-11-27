Российский боец отреагировал на то, что исход его поединка был изменён с победы на ничью

Вчера, 26 ноября, звезда кулачных боёв Павел Шульский в дебютном поединке в профессиональном боксе одолел кенийца Коллинса Ояла. Итог противостояния был определён за счёт раздельного решения судей. По окончании боксёрского вечера стало известно, что одним из судей была допущена ошибка. В результате было решено изменить исход боя на ничью.
«Я согласен. Когда я вышел с ринга, то говорил, что бой был такой… Что хорошо, чтобы дали ничью. Так и получилось. На всё воля божья. Всё правильно. У нас был хороший бой. Сначала я доминировал, потом он. Так что всё правильно.
Я дебютировал с достойным соперником, с хорошим рекордом. Он приехал к нам в гости в Россию. Я отдал ему свой кубок. Думаю, у него теперь впечатление будет хорошее — что есть Павел — казак из России. Так что думаю, это хорошее и правильное решение. Никакого сожаления у меня нет. Наоборот, я даже рад этому. На душе стало легче. Многие говорят: «Бой был так себе». Раз так себе, то надо выигрывать уверенно, чтобы потом не было никаких сомнений. Не выиграл — значит, ничья», — приводит слова Шульского «Спорт-экспресс».
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