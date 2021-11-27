А. Емельяненко оттолкнул Сантоса во время битвы взглядов перед их боем. Фото

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко толкнул своего следующего соперника, бразильца Марсио Сантоса. Это произошло во время битвы взглядов перед боем. Сегодня, 27 ноября, соперники встретятся на вечере единоборств в Сыктывкаре.

Отметим, что после толчка оба бойца пожали друг другу руки. Напомним, по итогам процедуры взвешивания россиянин оказался тяжелее бразильца. Вес Емельяненко составил 115 кг. Сантос показал на весах 104 кг.



Напомним, Емельяненко согласился выйти на бой на коротком уведомлении, заменив заболевшего Вячеслава Василевского. Последний раз Александр сражался с блогером Артёмом Тарасовым. Бой состоялся по правилам бокса в перчатках MMA. Емельяненко победил соперника единогласным решением судей.