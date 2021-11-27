«Бокс всё-таки ближе». Костя Цзю поучаствовал в тренировке по дзюдо
Поделиться
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю решил попробовать силы в дзюдо, о чём рассказал в своём «инстаграме».
«Сегодня провёл интереснейший день. Получил мастер-класс по дзюдо. Цзю в дзю-до. И понял, что поздно. Бокс всё-таки ближе. Вроде и сделал хорошо разминку, но во время одного приёма немного потянул спину. Но. Понял, что моя методика «шахматы бокса» подходит и в самбо», — поделился впечатлениями Константин.
Костя Цзю принял участие в тренировке по дзюдо:
52-летний Константин Цзю является трёхкратным чемпионом СССР (1989–1991), двукратным чемпионом Европы (1989, 1991), чемпионом мира (1991), абсолютным чемпионом мира (по версиям WBC/WBA/IBF) cреди профессионалов.
Новость по темеБрат Тима Цзю дебютирует в профессиональном боксе
Комментарии
- 27 ноября 2021
-
15:24
-
14:19
-
13:40
-
13:15
-
12:19
-
11:53
-
10:58
-
10:03
-
09:33
-
00:28
-
00:03
- 26 ноября 2021
-
22:44
-
21:59
-
20:45
-
19:57
-
18:50
-
17:39
-
17:10
-
16:41
-
16:26
-
15:25
-
15:05
-
14:54
-
14:39
-
14:05
-
13:52
-
13:15
-
12:24
-
11:38
-
11:14
-
10:19
-
09:51
-
09:23
-
00:00
- 25 ноября 2021
-
23:34
Партнерский контент