«Бокс всё-таки ближе». Костя Цзю поучаствовал в тренировке по дзюдо

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю решил попробовать силы в дзюдо, о чём рассказал в своём «инстаграме».



«Сегодня провёл интереснейший день. Получил мастер-класс по дзюдо. Цзю в дзю-до. И понял, что поздно. Бокс всё-таки ближе. Вроде и сделал хорошо разминку, но во время одного приёма немного потянул спину. Но. Понял, что моя методика «шахматы бокса» подходит и в самбо», — поделился впечатлениями Константин.

Костя Цзю принял участие в тренировке по дзюдо:

52-летний Константин Цзю является трёхкратным чемпионом СССР (1989–1991), двукратным чемпионом Европы (1989, 1991), чемпионом мира (1991), абсолютным чемпионом мира (по версиям WBC/WBA/IBF) cреди профессионалов.