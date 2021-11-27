Сантос предложил подписчикам выбрать прозвище для А. Емельяненко, если бы он был сумоистом

Бразильский боец смешанных единоборств Марсио Сантос разместил новый пост в своём «инстаграме», посвящённый своему следующему сопернику, россиянину Александру Емельяненко. Их поединок пройдёт сегодня, 27 ноября. Бойцы сразятся на вечере единоборств в Сыктывкаре. Сантос предложил подписчикам выбрать прозвище для Емельяненко, если бы он выступал в сумо.
«Здрасьте, здрасьте, люди добрые. У меня для вас загадка. Как называли бы Александра Емельяненко, если бы он выступал в сумо? Пишите свои варианты ответа в комментах. Я закину на карту 200 долларов тому, кто угадает», — написал Сантос в своём «инстаграме».
Напомним, во время битвы взглядов Емельяненко оттолкнул Сантоса, правда в конце оба пожали друг другу руки. Александр согласился выйти на бой с бразильцем на коротком уведомлении, заменив заболевшего Вячеслава Василевского. Последний раз Александр сражался с блогером Артёмом Тарасовым, победив его единогласным решением судей.
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