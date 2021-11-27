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Головкин: у меня есть секрет для победы над Альваресом

Головкин: у меня есть секрет для победы над Альваресом
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Действующий чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям IBF и IBO представитель Казахстана Геннадий Головкин поделился мыслями о возможном третьем поединке с чемпионом мира по боксу в суперсреднем весе Саулем Альваресом.

«Конечно, есть секрет успеха. Но это не тот секрет, о котором вы говорите и показываете его. Нужно сделать правильную рекламу, организаторы должны сделать так, чтобы это произошло, и я уверен, что у Альвареса тоже есть свои секреты против меня. У каждого из нас есть ключ к победе, и единственный способ проверить, подходят ли эти ключи к замку — провести бой», — цитирует Альвареса The Sun.

Напомним, в ночь на 7 ноября Альварес нокаутировал Калеба Планта в 11-м раунде, забрав себе последний недостающий пояс второго среднего веса. Для Альвареса эта победа стала 57-й в профессиональном боксе при одном поражении.

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