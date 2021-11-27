Александр Емельяненко досрочно проиграл Марсио Сантосу на турнире в Сыктывкаре

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко проиграл бразильскому бойцу Марсио Сантосу на турнире в Сыктывкаре. Бой завершился в первом раунде — на исходе четвёртой минуты Сантосу удалось провести удушающий приём в партере, вынудив Емельяненко сдаться.

Для Емельяненко это поражение стало девятым в карьере. Таким образом, Емельяненко не может одержать победу уже на протяжении трёх поединков в профессиональных смешанных единоборствах. Ранее он проиграл нокаутом Магомеду Исмаилову и свёл вничью поединок с Тони Джонсоном. Всего на его счету 28 побед, одна ничья и девять поражений.



Марсио Сантос одержал 17-ю победу в карьере. Кроме того, на его счету шесть поражений и один ничейный исход.