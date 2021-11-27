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Александр Емельяненко предложил Сантосу реванш. Марсио согласился

Александр Емельяненко предложил Сантосу реванш. Марсио согласился
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко попросил Марсио Сантоса о реванше после поражения в первом раунде в главном бою турнира а Сыктывкаре.

«Соперники, которых я избивал, всегда просили у меня реванш. Марсио, сейчас я прошу у тебя реванш», — сказал после боя Емельяненко.

Сантос ответил согласием.

«Хорошо, я принимаю бой. И изобью тебя ещё раз», — сказал Сантос.

Напомним, бой Сантоса и Емельяненко завершился уже в первом раунде. На исходе четвёртой минуты Сантосу удалось провести удушающий приём в партере, вынудив Емельяненко сдаться.

Для Емельяненко это поражение стало девятым в карьере. Таким образом, Емельяненко не может одержать победу уже на протяжении трёх поединков в профессиональных смешанных единоборствах. Ранее он проиграл нокаутом Магомеду Исмаилову и свёл вничью поединок с Тони Джонсоном. Всего на его счету 28 побед, одна ничья и девять поражений.

Марчио Сантос одержал 17-ю победу в карьере. Кроме того, на его счету шесть поражений и один ничейный исход.

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