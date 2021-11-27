Александр Емельяненко предложил Сантосу реванш. Марсио согласился

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко попросил Марсио Сантоса о реванше после поражения в первом раунде в главном бою турнира а Сыктывкаре.



«Соперники, которых я избивал, всегда просили у меня реванш. Марсио, сейчас я прошу у тебя реванш», — сказал после боя Емельяненко.



Сантос ответил согласием.



«Хорошо, я принимаю бой. И изобью тебя ещё раз», — сказал Сантос.



Напомним, бой Сантоса и Емельяненко завершился уже в первом раунде. На исходе четвёртой минуты Сантосу удалось провести удушающий приём в партере, вынудив Емельяненко сдаться.



Для Емельяненко это поражение стало девятым в карьере. Таким образом, Емельяненко не может одержать победу уже на протяжении трёх поединков в профессиональных смешанных единоборствах. Ранее он проиграл нокаутом Магомеду Исмаилову и свёл вничью поединок с Тони Джонсоном. Всего на его счету 28 побед, одна ничья и девять поражений.



Марчио Сантос одержал 17-ю победу в карьере. Кроме того, на его счету шесть поражений и один ничейный исход.