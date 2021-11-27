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Видео победного удушающего приёма в бою Марсио Сантос — Александр Емельяненко

Видео победного удушающего приёма в бою Марсио Сантос — Александр Емельяненко
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Пресс-служба AMC Foght Night опубликовала видеозапись завершения поединка между россиянином Александром Емельяненко и бразильцем Марсио Сантосом. Напомним, их бой завершился уже в первом раунде. На исходе четвёртой минуты Сантосу удалось провести удушающий приём в партере, вынудив Емельяненко сдаться.

Права на видео принадлежат AMC Fight Night. Посмотреть видео можно в официальном «инстаграме» промоушена.

Для Емельяненко это поражение стало девятым в карьере. Таким образом, Емельяненко не может одержать победу уже на протяжении трёх поединков в профессиональных смешанных единоборствах. Ранее он проиграл нокаутом Магомеду Исмаилову и свёл вничью поединок с Тони Джонсоном. Всего на его счету 28 побед, одна ничья и девять поражений.

Марсио Сантос одержал 17-ю победу в карьере. Кроме того, на его счету шесть поражений и один ничейный исход.

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