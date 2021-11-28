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Махачев отреагировал на информацию о будущем поединке с Дариушем

Махачев отреагировал на информацию о будущем поединке с Дариушем
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Российский боец UFC Ислам Махачев отреагировал на информацию СМИ о своём следующем поединке. Ранее стало известно, что следующий бой Махачев проведёт 27 февраля 2022 года. Соперником Махачева станет третий номер рейтинга лёгкого веса UFC Бенеил Дариуш.

«Никаких сомнений после этого», — написал в своём «твиттере» Ислам Махачев.

Напомним, в последнем поединке Махачев уверенно разобрался с Дэном Хукером, поймав соперника на болевой приём уже в первом раунде. Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Дэн Хукер потерпел 11-е поражение в 32 поединках.

Россиянин претендует на получение чемпионского шанса: он идёт на серии из девяти побед подряд, большая часть которых была одержана досрочно. Своё единственное поражение Ислам потерпел ещё в 2015 году.

Дариуш в последний раз выходил в октагон в мае 2021 года, победив единогласным решением судей Тони Фергюсона.

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