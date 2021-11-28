«Два лучших легковеса в мире». Хабиб — о поединке Махачева и Дариуша

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагноемдов отреагировал на анонс в СМИ следующего поединка Ислама Махачева. Ранее стало известно, что следующий бой Махачев проведёт 27 февраля 2022 года. Соперником Махачева станет третий номер рейтинга лёгкого веса UFC Бенеил Дариуш.



«Два лучших легковеса в мире. Ислам, делай, брат, красиво», — написал в своём «твиттере» Ислам Махачев.



Напомним, в последнем поединке Махачев уверенно разобрался с Дэном Хукером, поймав соперника на болевой приём уже в первом раунде. Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Дэн Хукер потерпел 11-е поражение в 32 поединках.



Россиянин претендует на получение чемпионского шанса: он идёт на серии из девяти побед подряд, большая часть которых была одержана досрочно. Своё единственное поражение Ислам потерпел ещё в 2015 году.



Дариуш в последний раз выходил в октагон в мае 2021 года, победив единогласным решением судей Тони Фергюсона.