Камару Усман приехал в Чечню, чтобы поздравить сына Кадырова с днём рождения

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман посетил Чечню, чтобы поздравить Адама Кадырова, сына главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Об этом в своём «Инстаграме» сообщил российский боец смешанных единоборств Абдул-Керим Эдилов.

«Адам с малых лет без устали занимается спортом и уже в столь юном возрасте построил настоящую профессиональную карьеру. И исходя из этого, гости на праздновании были соответствующие.

В очередной раз поздравить Адама приехал и известнейший американский боец, действующий чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман!» — написал Эдилов.

Посмотреть видео можно в «Инстаграме» Абдул-Керима Эдилова.

Напомним, в апреле Адам Кадыров одержал спорную победу на турнире по боксу под названием «Время Легенд 6: Специальная операция». Соперником Кадырова-младшего был Аслан Баттиров.

Во втором раунде соперники приступили к обмену ударами, в ходе которого рефери неожиданно остановил бой и начал 10-секундный отсчёт, хотя никто из боксёров не был в нокдауне. Вскоре секунданты Баттирова выбросили белое полотенце, и Кадырову присудили победу техническим нокаутом.