Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Камару Усман приехал в Чечню, чтобы поздравить сына Кадырова с днём рождения

Камару Усман приехал в Чечню, чтобы поздравить сына Кадырова с днём рождения
Комментарии

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман посетил Чечню, чтобы поздравить Адама Кадырова, сына главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Об этом в своём «Инстаграме» сообщил российский боец смешанных единоборств Абдул-Керим Эдилов.

«Адам с малых лет без устали занимается спортом и уже в столь юном возрасте построил настоящую профессиональную карьеру. И исходя из этого, гости на праздновании были соответствующие.
В очередной раз поздравить Адама приехал и известнейший американский боец, действующий чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман!» — написал Эдилов.

Посмотреть видео можно в «Инстаграме» Абдул-Керима Эдилова.

Напомним, в апреле Адам Кадыров одержал спорную победу на турнире по боксу под названием «Время Легенд 6: Специальная операция». Соперником Кадырова-младшего был Аслан Баттиров.

Во втором раунде соперники приступили к обмену ударами, в ходе которого рефери неожиданно остановил бой и начал 10-секундный отсчёт, хотя никто из боксёров не был в нокдауне. Вскоре секунданты Баттирова выбросили белое полотенце, и Кадырову присудили победу техническим нокаутом.

Новость по теме
Болельщики заподозрили, что поединок Абдул-Керима Эдилова носил договорной характер
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021