Теофимо Лопес проиграл Джорджу Камбососу и лишился чемпионских титулов

В ночь на воскресенье, 28 ноября, в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся поединок между 24-летним американским чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO в лёгком весе Теофимо Лопеса (16–0, 12 КО) и 28-летним представителем претендентом на титул IBF из Австралии Джорджем Камбососой (19–0, 10 КО).
Бой завершился победой Камбососы раздельным решением судей. Таким образом, Лопес лишился чемпионских титулов.
Напомним, в предыдущей схватке Лопес победил представителя Украины Василия Ломаченко и отобрал у него сразу три пояса. Камбосос в последнем бою справился с Ли Селби.
Изначально планировалось, что поединок пройдёт 5 июня 2021 года, однако после этого он был перенесён на 19 июня, а затем — на 14 августа из-за того, что Теофимо Лопес заразился коронавирусом. Вскоре бой был перенесён на 11 сентября, однако провести бой в эту дату оказалось невозможно его перенесли на 4 октября, а затем и на 28 ноября.
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