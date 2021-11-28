«Я — настоящий чемпион». Лопес не согласился с поражением от Камбососа, его освистали

Бывший абсолютный чемпион мира в лёгком весе Теофимо Лопес не согласен с вердиктом судей, которые насчитали американцу гондурасского происхождения поражение в бою с Джорджем Камбососом. Об этом Лопес заявил непосредственно в ринге.
«Джордж, ты адский боец, но я сегодня победил. Рефери поднял мою руку. Я победил. Мне всё равно, что все говорят. Я хочу поблагодарить Бога, хочу сказать спасибо всем, кто пришёл. Я принимаю как победы, так и поражение. В конце концов, я — настоящий чемпион. Я пришёл сюда и сделал то, что должен был сделать. Я всех ва люблю.
Готов ли я приехать в Австралию ради реванша? Пока я хочу побыть с семьёй, у меня только-только родился ребёнок", — сказал Лопес сразу после боя.
Отметим, что слова Теофимо о победе были встречены в зале гулом и свистом.
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