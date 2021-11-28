Болгарский боксёр-тяжеловес Кубрат Пулев нокаутировал экс-чемпиона UFC

В ночь на воскресенье, 28 ноября, в Арлингтоне (штат Техас, США) на арене «Глоуб Лайф Филд» состоялся боксёрский поединок в тяжёловой весовой категории между 40-летним представителем Болгарии Кубратом Пулевым и 42-летним американским экс-чемпионом UFC Фрэнком Миром.

Бой завершился победой Пулева нокаутом уже в первом раунде.

Отметим, что по регламенту это было 7-раундовое противостояние по правилам бокса в треугольном ринге. Длительность раунда составляла 2 минуты.

Напомним, Фрэнк Мир (0-1 в боксе, 19-3 ММА), бывший чемпион UFC в супертяжёлом весе, дебютировал в профессиональном боксе ещё в апреле, где потерпел поражение от Стива Каннингема. В свою очередь, Кубрат Пулев (28-2 в боксе) в последний раз участвовал в соревнованиях в декабре 2020 года, где он потерпел поражение нокаутом в девятом раунде от Энтони Джошуа.