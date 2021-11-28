Появилось видео лучших моментов боя Лопес — Камбосос, с падением Теофимо в нокдаун

Прессс-служба стриминговой платформы DAZN опубликовала лучшие моменты поединка Теофимо Лопес — Джордж Камбосос на странице DAZN Boxing в «Твиттере».

В видеонарезку, в том числе, попал нокдаун Теофимо Лопеса. Американец гондурасского происхождения оказался на канвасе уже в первом раунде. На видео также можно увидеть и нокдаун Камбососа. Австралиец греческого происхождения пропустил тяжёлый удар справа в десятом раунде.

Видео доступно на странице DAZN Boxing в «Твиттере». Права на видео принадлежат DAZN.

Напомним, что по итогам двенадцати раундов победу в поединке одержал Джордж Камбосос. Таким образом, он стал новым абсолютным чемпионом мира в лёгкой весовой категории. Лопес потерпел первое поражение в карьере.