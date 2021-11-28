Появилось видео лучших моментов боя Лопес — Камбосос, с падением Теофимо в нокдаун
Поделиться
Прессс-служба стриминговой платформы DAZN опубликовала лучшие моменты поединка Теофимо Лопес — Джордж Камбосос на странице DAZN Boxing в «Твиттере».
В видеонарезку, в том числе, попал нокдаун Теофимо Лопеса. Американец гондурасского происхождения оказался на канвасе уже в первом раунде. На видео также можно увидеть и нокдаун Камбососа. Австралиец греческого происхождения пропустил тяжёлый удар справа в десятом раунде.
Видео доступно на странице DAZN Boxing в «Твиттере». Права на видео принадлежат DAZN.
Напомним, что по итогам двенадцати раундов победу в поединке одержал Джордж Камбосос. Таким образом, он стал новым абсолютным чемпионом мира в лёгкой весовой категории. Лопес потерпел первое поражение в карьере.
Комментарии
- 28 ноября 2021
-
09:42
-
09:38
-
09:26
-
09:22
-
09:11
-
08:56
-
08:45
-
08:44
-
07:57
-
03:55
-
03:39
-
00:23
-
00:21
- 27 ноября 2021
-
23:23
-
23:21
-
22:55
-
22:55
-
22:47
-
22:35
-
21:49
-
20:41
-
19:45
-
18:55
-
17:54
-
16:22
-
16:13
-
15:24
-
14:19
-
13:40
-
13:15
-
12:19
-
11:53
-
10:58
-
10:03
-
09:33
Партнерский контент