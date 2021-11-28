«Эпичная победа». Пакьяо отреагировал на успех Камбососа в бою с Лопесом

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо прокомментировал успех нового абсолютного чемпиона мира в лёгком весе Джорджа Камбососа в бою с Теофимо Лопесом.

«Поздравляю моего друга Джорджа Камбососа с эпичной победой. Ты помог мне в стольких поединках. Надеюсь, сотни раундов наших спаррингов каким-то образом помогли тебе сегодня. Я горжусь тобой», — написал филиппинец на своей странице в «Твиттере».

Напомним, ранним утром 28 ноября по московскому времени в Нью-Йорке встретились Теофимо Лопес и Джордж Камбосос. Австралиец греческого происхождения победил раздельным решением судей и, таким образом, стал новым абсолютным чемпионом мира, отобрав у Лопеса все титулы. Теофимо потерпел первое поражение в карьере.