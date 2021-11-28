Дос Аньос — Махачеву: убери моё имя из своего грязного рта
Поделиться
Известный боец смешанных единоборств Рафаэль дос Аньос разместил новый пост в своём «твиттере», где жёстко высказался в адрес россиянина Ислама Махачева.
«Со сколькими чемпионами ты сражался? Сколько основных событий? Ты получаешь шумиху только из-за своего брата. Убери моё имя из своего грязного рта», — написал дос Аньос.
Напомним, вчера, 27 ноября, определился следующий соперник Ислама. Им стал третий номер рейтинга лёгкого веса UFC Бенеил Дариуш. Бой пройдёт 27 февраля 2022 года. В последнем поединке Махачев уверенно разобрался с Дэном Хукером, поймав соперника на болевой приём уже в первом раунде. Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.
Комментарии
- 28 ноября 2021
-
09:42
-
09:38
-
09:26
-
09:22
-
09:11
-
08:56
-
08:45
-
08:44
-
07:57
-
03:55
-
03:39
-
00:23
-
00:21
- 27 ноября 2021
-
23:23
-
23:21
-
22:55
-
22:55
-
22:47
-
22:35
-
21:49
-
20:41
-
19:45
-
18:55
-
17:54
-
16:22
-
16:13
-
15:24
-
14:19
-
13:40
-
13:15
-
12:19
-
11:53
-
10:58
-
10:03
-
09:33
Партнерский контент