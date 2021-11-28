Дос Аньос — Махачеву: убери моё имя из своего грязного рта

Известный боец смешанных единоборств Рафаэль дос Аньос разместил новый пост в своём «твиттере», где жёстко высказался в адрес россиянина Ислама Махачева.



«Со сколькими чемпионами ты сражался? Сколько основных событий? Ты получаешь шумиху только из-за своего брата. Убери моё имя из своего грязного рта», — написал дос Аньос.



Напомним, вчера, 27 ноября, определился следующий соперник Ислама. Им стал третий номер рейтинга лёгкого веса UFC Бенеил Дариуш. Бой пройдёт 27 февраля 2022 года. В последнем поединке Махачев уверенно разобрался с Дэном Хукером, поймав соперника на болевой приём уже в первом раунде. Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.