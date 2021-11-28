Махачев ответил дос Аньосу на его грубые слова в свой адрес

Известный боец UFC Ислам Махачев отреагировал на резкое высказывание бразильца Рафаэля дос Аньоса, которое он ранее оставил в его адрес.
«Со сколькими чемпионами ты сражался? Сколько основных событий? Ты получаешь шумиху только из-за своего брата. Убери моё имя из своего грязного рта», — писал ранее Рафаэль.
«Я никогда не сражался с чемпионом, потому что ты, к сожалению, снялся», — ответил Ислам в своём «твиттере».
Напомним, Махачев и дос Аньос должны были провести бой на турнире UFC 267. Однако Рафаэль снялся с поединка, сообщив о травме.
Ранее стало известно, что следующий бой Махачев проведёт 27 февраля 2022 года. Соперником Махачева станет третий номер рейтинга лёгкого веса UFC Бенеил Дариуш. Россиянин претендует на получение чемпионского шанса: он идёт на серии из девяти побед подряд, большая часть которых была одержана досрочно. Своё единственное поражение Ислам потерпел ещё в 2015 году.
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