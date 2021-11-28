Александр Емельяненко процитировал брата Фёдора после поражения в бою с Сантосом

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко после поражения в бою с бразильцем Марсио Сантосом вспомнил о словах брата Фёдора.



«Как сказал мой брат Фёдор, кто не падал, тот не вставал», – сказал Александр после боя.



Поединок Сантоса и Емельяненко завершился уже в первом раунде. Бразильцу удалось поймать Александра на удушающий приём в партере, вынудив его сдаться.



Для Емельяненко это поражение стало девятым в карьере. Россиянин не может одержать победу уже на протяжении трёх поединков в профессиональных смешанных единоборствах. Ранее он проиграл нокаутом Магомеду Исмаилову и свёл вничью поединок с Тони Джонсоном. В общей сложности в его активе 28 побед, одна ничья и девять поражений.