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Александр Емельяненко процитировал брата Фёдора после поражения в бою с Сантосом

Александр Емельяненко процитировал брата Фёдора после поражения в бою с Сантосом
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко после поражения в бою с бразильцем Марсио Сантосом вспомнил о словах брата Фёдора.

«Как сказал мой брат Фёдор, кто не падал, тот не вставал», – сказал Александр после боя.

Поединок Сантоса и Емельяненко завершился уже в первом раунде. Бразильцу удалось поймать Александра на удушающий приём в партере, вынудив его сдаться.

Для Емельяненко это поражение стало девятым в карьере. Россиянин не может одержать победу уже на протяжении трёх поединков в профессиональных смешанных единоборствах. Ранее он проиграл нокаутом Магомеду Исмаилову и свёл вничью поединок с Тони Джонсоном. В общей сложности в его активе 28 побед, одна ничья и девять поражений.

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