Александр Емельяненко намерен провести сборы в Дагестане

Азамат Бостанов, менеджер российского бойца ММА Александра Емельяненко, рассказал о планах своего клиента после поражения от бразильца Марсио Сантоса.
«На удивление он воспринял поражение достаточно спокойно. Но не как должное. Первая фраза, которую он сказал — «нужно ехать на сборы в Дагестан», а не «нужно пойти расслабиться». Не попросил отвезти в ресторан или бар. Заказал еду в номер, пошел спать. Любой человек может выпить и загулять, но мы рядом, как были до этого», — приводит слова Бостанова «Рейтинг букмекеров».
Напомним, Емельяненко проиграл Сантосу на исходе первого раунда. Бразильцу удалось поймать Александра на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться.
Для Емельяненко это поражение стало девятым в карьере. Россиянин не может одержать победу уже на протяжении трёх поединков в профессиональных смешанных единоборствах. До этого он потерпел поражение нокаутом от Магомеда Исмаилова и свёл вничью поединок с Тони Джонсоном. В общей сложности в его активе 28 побед, одна ничья и девять поражений.
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