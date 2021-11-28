Шлеменко — о поражении А. Емельяненко: как с ребёнком, даже шлепка не сделал по Сантосу
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал поражение соотечественника, Александра Емельяненко, которое он потерпел в бою с бразильцем Марсио Сантосом на турнире в Сыктывкаре.
«Не ожидал, что Марсио так легко с ним разберётся. Это было как с ребёнком, по сути. Знаете, вот как раньше говорили «мешка из Бразилии привезли» — и его за 2 секунды кто-то уработал. Здесь похожая ситуация. Согласен, что бой был динамичным, но Александр Емельяненко, как он сказал про меня, даже шлепка не смог сделать по Марсио», — приводит слова Шлеменко «Спорт-экспресс».
Емельяненко потерпел поражение на исходе первого раунда. Сантосу удалось провести удушающий приём в партере и вынудить Александра сдаться.
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