Шлеменко — о поражении А. Емельяненко: как с ребёнком, даже шлепка не сделал по Сантосу

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал поражение соотечественника, Александра Емельяненко, которое он потерпел в бою с бразильцем Марсио Сантосом на турнире в Сыктывкаре.

«Не ожидал, что Марсио так легко с ним разберётся. Это было как с ребёнком, по сути. Знаете, вот как раньше говорили «мешка из Бразилии привезли» — и его за 2 секунды кто-то уработал. Здесь похожая ситуация. Согласен, что бой был динамичным, но Александр Емельяненко, как он сказал про меня, даже шлепка не смог сделать по Марсио», — приводит слова Шлеменко «Спорт-экспресс».

Емельяненко потерпел поражение на исходе первого раунда. Сантосу удалось провести удушающий приём в партере и вынудить Александра сдаться.