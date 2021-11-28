Хабиб — Махачеву: опасный ты человек

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на последний пост соотечественника, Ислама Махачева, который он оставил в своём «инстаграме». Ислам показал фото, сделанное в горах, куда он приехал, чтобы провести заезды на кроссовом мотоцикле.
«Опасный ты человек», — написал Хабиб в комментариях.
Вчера, 27 ноября, Махачев узнал имя следующего соперника. Им стал третий номер рейтинга лёгкого веса UFC — Бенеил Дариуш. Бойцы встретятся 27 февраля 2022 года. В последний раз Ислам бился с Дэном Хукером, победив его за счёт болевого приёма уже в первом раунде.
Ислам является претендентом на получение чемпионского шанса: он идёт на серии из девяти побед подряд, большая часть которых была одержана досрочно.
Ранее о следующем бое Махачева высказался тренер команды Хабиба Хавьер Мендес.
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