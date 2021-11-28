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Шлеменко: для Емельяненко не всё потеряно, но Саше пора задуматься о своём здоровье

Шлеменко: для Емельяненко не всё потеряно, но Саше пора задуматься о своём здоровье
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко высказался о поражении, которое потерпел Александр Емельяненко в поединке с представителем Бразилии Марсио Сантосом.

«Поражение с Сантосом — это не признание того, что Емельяненко пора заканчивать с профессиональным ММА. Всё зависит от самого Саши, главное — жить трезво. Нет никакой разницы, что твой соперник ниже и легче, потому что совсем не рост и вес решают исход боя.

То, что бой закончился в первом раунде, должно послужить Емельяненко очень серьёзным звоночком, что стоит задуматься о своей жизни и подготовке. Однозначно не всё потеряно. В одном хорошем мультике «Ваше здоровье!» в конце говорится: «Это конец? Нет, это смотря как к своему здоровью относиться», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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