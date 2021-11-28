Шлеменко высказался о возможном бое Исмаилова и Сантоса

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мнением о возможном поединке между соотечественником Магомедом Исмаиловым и бразильцем Марсио Сантосом.

«Мне кажется, что бой Сантоса и Исмаиловым состоится на 95 процентов. Это однозначно будет более зрелищный бой, чем с Емельяненко. Тут есть история, Марсио — очень звёздный и известный боец в России, поэтому это отличный соперник для Маги», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.



Напомним, Сантос вызвал на бой Исмаилова сразу после победу, одержанной в бою с Александром Емельяненко. Их бой завершился уже в первом раунде, после того как бразильцу удалось выполнить удушающий приём в партере, вынудив Александра сдаться.



Ранее на вызов Марсио ответил сам Магомед.