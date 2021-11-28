Стерлинг — о Камбососе: понятия не имею, кто этот парень, но я совершенно шокирован

Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджэмейн Стерлинг дал комментарий о поединке с участием соотечественника, 24-летнего чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в лёгком весе Теофимо Лопеса (16–0, 12 КО) и 28-летнего претендента на титул IBF из Австралии Джорджем Камбососом (19–0, 10 КО).



«Понятия не имею, кто этот парень Камбосос, но он очень хорошо дерётся. Я совершенно шокирован просмотром этого выступления», — написал Стерлинг в своём «твиттере».



Бой завершился победой Камбососа раздельным решением судей. Таким образом, Лопес лишился чемпионских титулов.



В предыдущем поединке Лопес одолел украинца Василия Ломаченко, отобрав у него сразу три пояса. Камбосос в последнем бою справился с Ли Селби.