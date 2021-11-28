Джейк Пол сыронизировал над Лопесом после его поражения от Камбососа

Известный блогер Джейк Пол, увлекающийся единоборствами, отреагировал на поражение чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в лёгком весе Теофимо Лопеса, которое он потерпел в бою претендентом на титул IBF Джорджем Камбососом.



В «сториз» своего «инстаграма» Пол показал фото Лопеса, добавив цитату: «Я определённо выиграю этот бой».

Напомним, бой Лопеса и Камбососа завершился победой Джорджа раздельным решением судей. В результате Лопес лишился чемпионских титулов. Изначально планировалось, что их поединок пройдёт 5 июня 2021 года, однако после он был перенесён на 19 июня, а затем — на 14 августа из-за того, что Лопес заразился коронавирусом. Вскоре бой был перенесён на 11 сентября, однако провести бой в эту дату также оказалось невозможно. Его перенесли на 4 октября, а затем и на 28 ноября.