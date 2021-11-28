А. Емельяненко разместил первый пост после досрочного поражения в бою с Сантосом

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко обратился к болельщикам, после поражения, которое он потерпел в бою с представителем Бразилии Марсио Сантосом.



«В первую очередь хочу принести свои извинения всем моим болельщикам, которых я не смог вчера обрадовать своей победой. Так же я хочу поблагодарить вас за многочисленные слова поддержки — я вижу все сообщения — спасибо большое каждому из вас! Как говорит мой брат Фёдор — кто не падал, тот не поднимается!» — написал Емельяненко в своём «инстаграме».

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».

Ранее о поражении Емельяненко высказался российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко.