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А. Емельяненко разместил первый пост после досрочного поражения в бою с Сантосом

А. Емельяненко разместил первый пост после досрочного поражения в бою с Сантосом
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко обратился к болельщикам, после поражения, которое он потерпел в бою с представителем Бразилии Марсио Сантосом.

«В первую очередь хочу принести свои извинения всем моим болельщикам, которых я не смог вчера обрадовать своей победой. Так же я хочу поблагодарить вас за многочисленные слова поддержки — я вижу все сообщения — спасибо большое каждому из вас! Как говорит мой брат Фёдор — кто не падал, тот не поднимается!» — написал Емельяненко в своём «инстаграме».

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Александра Емельяненко в «Инстаграме».

Ранее о поражении Емельяненко высказался российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко.

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