Камил Гаджиев — об Александре Емельяненко: мы на него и дальше рассчитываем
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Известный промоутер Камил Гаджиев поделился впечатлениями от выступления Александра Емельяненко в схватке с Марсио Сантосом и признался, что и дальше рассчитывает на ветерана ММА.
«Как я говорил, в случае победы или поражения мы всё равно на него рассчитываем. Но есть нюанс. Саня на самом деле неплохо смотрелся. Пусть результат никого не вводит в заблуждение. Да, он проиграл там, на земле, где он, скажем так, изначально был практически обречён. Но то, что человек делает подсечку в ММА, это же не самбо, это не дзюдо. Он делает это в ММА. Это говорит о том, что к нему возвращаются навыки, координация, то, чего в последнее время не хватало», — сказал Гаджиев в интервью, размещённом на канале Александра Лютикова в YouTube.
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