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Теофимо Лопес выступил с обращением после потери всех титулов

Теофимо Лопес выступил с обращением после потери всех титулов
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Бывший абсолютный чемпион мира в лёгком весе Теофимо Лопес прокомментировал поражение, которое потерпел в бою с представителем Австралии Джорджем Камбососом.

«Спасибо всем за любовь и поддержку. Я благодарен каждому из вас и знаю, что у Бога есть свои планы на меня. Они могут постараться уязвить меня, но, чтобы разбить мою душу, потребуется нечто большее! Дай Бог здоровья всем, желаю вам счастливых праздников. Увидимся на ринге в 2022 году», — написал Лопес на своей странице в «инстаграме».

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Теофимо Лопес в «инстаграме».

Бой Лопеса и Камбососа завершился победой последнего раздельным решением судей. Таким образом, Лопес лишился чемпионских титулов.

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