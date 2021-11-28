Тайсон Фьюри вспомнил о победе в бою с Владимиром Кличко, одержанной им ровно 6 лет назад

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри разместил новый пост у себя в «твиттере, который он посвятил победе над экс-чемпионом мира украинцем Владимиром Кличко. Их бой прошёл ровно шесть лет назад — 28 ноября 2015 года. Британец праздновал победу единогласным решением судей.
«Шесть лет назад, в этот же день, я победил Кличко и стал объединённым чемпионом в супертяжёлом весе. Но вскоре после этого у меня начались ментальные проблемы. От них никто и никогда не застрахован. Я продолжаю сражаться ежедневно. Для тех, кто борется, — никогда не сдавайтесь. Продолжайте бороться. Да благословит вас Бог», — написал Фьюри.
Последний бой Фьюри провёл в ночь на 10 октября 2021 года. Тайсон сразился с американцем Деонтеем Уайлдером. Бойцы бились за звание чемпиона мира по версии WBC. Поединок завершился в 11-м раунде нокаутом в исполнении британца.
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