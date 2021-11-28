«Ограбление». Отец Теофимо Лопеса высказался о поражении сына

Теофимо Лопес-старший, отец бывшего абсолютного чемпиона мира в лёгком весе Теофимо Лопеса, прокомментировал поражение сына в схватке с Джорджем Камбососом. По его словам, судьи приняли неверное решение, отдав победу австралийцу.
«Послушайте, мой сын наступал в каждом раунде. Мой сын бил его каждую секунду. Но такое случается. Жизнь продолжается, мы и дальше будем собирать большие арены. Если не побеждать нокаутом, случается такое. Это было ограбление. Мы вели этот поединок. Все в мире знают, что произошло. Теофимо был агрессивен и выиграл по раундам со счётом 9:3.
Судьи скомпрометировали себя точно так, как это сделали судьи в любительском боксе. Я был доволен каждым раундом в исполнении сына. В моих глазах он победил единогласным решением судей. Для меня мой сын по-прежнему остаётся лучшим в мире", — сказал Лопес-старший в интервью, размещённом на канале SecondsOut в YouTube.
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