«Ограбление». Отец Теофимо Лопеса высказался о поражении сына

Теофимо Лопес-старший, отец бывшего абсолютного чемпиона мира в лёгком весе Теофимо Лопеса, прокомментировал поражение сына в схватке с Джорджем Камбососом. По его словам, судьи приняли неверное решение, отдав победу австралийцу.

«Послушайте, мой сын наступал в каждом раунде. Мой сын бил его каждую секунду. Но такое случается. Жизнь продолжается, мы и дальше будем собирать большие арены. Если не побеждать нокаутом, случается такое. Это было ограбление. Мы вели этот поединок. Все в мире знают, что произошло. Теофимо был агрессивен и выиграл по раундам со счётом 9:3.

Судьи скомпрометировали себя точно так, как это сделали судьи в любительском боксе. Я был доволен каждым раундом в исполнении сына. В моих глазах он победил единогласным решением судей. Для меня мой сын по-прежнему остаётся лучшим в мире", — сказал Лопес-старший в интервью, размещённом на канале SecondsOut в YouTube.