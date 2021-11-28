Туменов единогласным решением победил Сигмона

В ночь с 27 на 28 ноября в Арлингтоне (штат Техас, США) на турнире Triller: Triad Combat состоялся бой, в ходе которого сразились экс-чемпион ACA в полусреднем весе, бывший боец UFC Альберт Туменов и американский боксёр Скотт Сигмон.
Победу в противостоянии единогласным решением судей праздновал Туменов.
Туменов выступал в UFC с 2014 по 2016 год. За это время он провёл в промоушене восемь поединков, победив в пяти из них и трижды проиграв. Россиянин побеждал таких соперников, как Лоренц Ларкин и Алан Джубан, и проигрывал Гуннару Нельсону и Леону Эдвардсу.
Последний бой Альберт провёл в ноябре 2019-го на турнире ACA 102, когда победил нокаутом Беслана Ушукова. В общей сложности в активе Туменова 22 победы и 4 поражения. На счету Сигмона 35 побед и 15 поражений, один бой с его участием завершился вничью.
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