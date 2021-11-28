Бывший тренер Кличко рассказал, как однажды Усика нокаутировали во время спарринга
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Сергей Городничев, бывший тренер экс-чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Владимира Кличко рассказал, как однажды во время спарринга боксёр Яго Киладзе нокаутировал чемпиона мира в тяжёлом весе по нескольким версиям Александра Усика.
«Я никогда не рассказывал эту историю. Когда Киладзе тренировался под моим руководством и мы приехали на спарринг, Яго во втором раунде по селезёнке посадил Усика на пятую точку. Причём так хорошо посадил, что спарринг отменили. Тренер Усика Али Башир вскочил: «Что вы тут ниже пояса ударили!» Я предложил посмотреть камеру. Это был удар по селезёнке. А вот следующий спарринг — это было что-то! Чисто как бой был. Оба красавцы», — сказал Городничев на своём канале в YouTube.
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