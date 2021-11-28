Менеджер Емельяненко: да, у Александра есть склонность к алкоголю. Мы будем рядом
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Менеджер Азамат Бостанов, работающий с Александром Емельяненко, рассказал о склонности своего подопечного к алкоголю. Бостанов отметил, что будет помогать бойцу справиться с пагубным пристрастием.
«Есть склонность к распитию алкоголя? Да, есть. Мы будем рядом. Мы поможем сделать так, чтобы этого не было. Я каждый день не контролирую его, а каждый день нахожусь рядом. Нет такого, что я его контролирую. Я что, его запираю дома, сажаю на цепь? Я его считаю своим близким другом. Мы не оставим его в сложной ситуации. Мы будем с ним вне зависимости от того, выигрывает он или проигрывает», — приводит слова Бостанова «Спорт-экспресс».
Напомним, 27 ноября Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу, попавшись на удушающий приём в первом раунде.
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