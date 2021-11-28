«Не могу её дождаться». Конор Макгрегор рассказал, машину какой марки он купил впервые
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Знаменитый боец смешанных единоборств Конор Макгрегор ответил на вопрос о своей любимой марке автомобилей. Спортсмен, известный своей любовью к дорогим спорткарам, отметил, что вскоре его гараж пополнит новая машина.
«Мне нравится «Ламборгини»! Хотя сейчас я заказал свою первую «Феррари», она находится в производстве. Это модель SF90 Stradale Spyder. Не могу дождаться её получения. Попробуйте «Феррари»!» — написал Макгрегор в «Твиттере», отвечая на вопрос подписчика.
В настоящее время Конор не выступает из-за травмы ноги, которую он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Конора был бывший временный чемпион лиги в лёгкой весовой категории, американец Дастин Порье.
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